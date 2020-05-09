«Возможно, это и был коронавирус». Семёнов сообщил о массовом заболевании игроков «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что зимой игроки грозненского клуба массово заболели.



«Коронавирус? Похожие симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так, народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, 17–19 человек в итоге слегло.

Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного знакомого, даже у знакомых знакомого, нет человека, который заболел бы коронавирусом. Парадокс", — приводит слова Семёнова Sportbox.