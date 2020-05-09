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Экс-капитан «Зенита» Данни поздравил россиян с Днём Победы

Экс-капитан «Зенита» Данни поздравил россиян с Днём Победы
Футбол / РПЛ 0

Бывший капитан петербургского «Зенита» полузащитник Мигел Данни поздравил россиян с Днём Победы. Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

«С Днём Победы, Россия», — написал Данни на русском языке на своей странице в «Инстаграме».

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе петербургского клуба португальский футболист — чемпион России (2010, сезон-2011/2012, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка (2011, 2015) России, обладатель Суперкубка УЕФА (2008). С 2005 по 2008 год Данни выступал в составе московского «Динамо». В 2017-м португальский полузащитник перешёл из «Зенита» в пражскую «Славию».

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