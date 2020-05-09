Лено: многие не понимают, насколько Озил важен для «Арсенала»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено поделился мнением об игре товарища по лондонской команде — Месута Озила.



«У Озила очень хорошая передача, это невероятно. Конечно, в последнее время он делал не так много голевых передач, но Месут часто отдаёт предголевой пас, помогает партнёрам по команде находить хорошие позиции, но многие не видят этого. Но, когда каждый день видишь его на тренировках и на поле, можно понять, насколько он важен для команды. Однако многие этого не понимают», — приводит слова Бернда Лено Goal.com со ссылкой на Soccer AM.

Из-за пандемии коронавируса сезон в английской Премьер-лиге приостановлен. «Арсенал», набрав 40 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.