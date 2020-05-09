Воспитанники академии ЦСКА прочитали стихотворение Рождественского в День Победы

Воспитанники академии московского ЦСКА прочитали стихотворение Роберта Рождественского «Послевоенная песня». Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«Нет слов, чтобы описать, как мы благодарны нашим отцам, дедам и прадедам за мирное небо над головой! Вечная память!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».
Видео можно посмотреть на странице московского ЦСКА в «Твиттере».
9 мая с праздником Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а бывшие игроки национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
- 9 мая 2020
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