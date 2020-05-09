Никола Влашич поздравил всех с Днём Победы

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором поздравил всех с Днём Победы. Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.



«Здравствуйте! Сейчас закончилась тренировка, и я просто хотел сказать — с Днём Победы всех!» — сказал Влашич.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

9 мая с праздником Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а бывшие игроки национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».