Никола Влашич поздравил всех с Днём Победы
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором поздравил всех с Днём Победы. Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«Здравствуйте! Сейчас закончилась тренировка, и я просто хотел сказать — с Днём Победы всех!» — сказал Влашич.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
9 мая с праздником Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а бывшие игроки национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение «Жди меня»
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