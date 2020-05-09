Марио Балотелли: я гений, но не бунтарь

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли поделился мнением о себе и рассказал о своей философии футбола.



«Я не такой, как другие. Если вы найдёте такого же парня, как я, то оплачу вам ужин. Предпочитаю побеждать и забивать некрасивые голы, а не играть хорошо, проигрывать и не забивать. Главное — победа. У меня была непростая жизнь. Люди говорят, что я темнокожий парень, который постоянно веселится, зарабатывает деньги и меняет женщин. Это не так. Легко судить других по внешней оболочке.



Думаю, я гений, но не бунтарь. У меня есть моя жизнь, мой мир, и я веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колёса. Когда люди говорят, что я тупой, смеюсь над ними. Думаю, я умнее среднего человека», — приводит слова Балотелли France Football.

Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших