Марио Балотелли: я гений, но не бунтарь
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли поделился мнением о себе и рассказал о своей философии футбола.
«Я не такой, как другие. Если вы найдёте такого же парня, как я, то оплачу вам ужин. Предпочитаю побеждать и забивать некрасивые голы, а не играть хорошо, проигрывать и не забивать. Главное — победа. У меня была непростая жизнь. Люди говорят, что я темнокожий парень, который постоянно веселится, зарабатывает деньги и меняет женщин. Это не так. Легко судить других по внешней оболочке.
Думаю, я гений, но не бунтарь. У меня есть моя жизнь, мой мир, и я веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колёса. Когда люди говорят, что я тупой, смеюсь над ними. Думаю, я умнее среднего человека», — приводит слова Балотелли France Football.
Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших
Читайте также
- 9 мая 2020
-
16:35
-
16:34
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:29
-
14:54
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:42
-
13:26
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:07
-
11:44
-
11:26
-
11:09
-
10:58
-
10:40
-
10:37
-
10:29
-
10:26
-
10:04
-
09:58
-
09:45
-
09:44
-
09:35
-
09:19
-
07:09
Партнерский контент