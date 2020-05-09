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«Тосно» выиграл Кубок России, а Анчелотти оформил чемпионство АПЛ с «Челси»— события 9 мая

«Тосно» выиграл Кубок России, а Анчелотти оформил чемпионство АПЛ с «Челси»— события 9 мая
Футбол / РПЛ 0

Предоставляем возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Ровно два года назад, 9 мая 2018 года, «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России. В решающем матче турнира команда обыграла курский «Авангард» со счётом 2:1.

Кубок России. Финал
09 мая 2018, среда. 19:00 МСК
Тосно
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Авангард К
Курск
1:0 Скворцов – 11'   1:1 Киреев – 16'   2:1 Мирзов – 80'

В сезоне-2009/2010 «Челси» Карло Анчелотти разгромил «Уиган» и стал чемпионом Англии. Матч завершился со счётом 8:0, а один голов забил нынешний главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
09 мая 2010, воскресенье. 19:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
8 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Анелька – 6'   2:0 Лэмпард – 32' (пен)   3:0 Калу – 54'   4:0 Анелька – 57'   5:0 Дрогба – 63'   6:0 Дрогба – 68' (пен)   7:0 Дрогба – 80'   8:0 Коул – 90'
Удаления: нет / Колдуэлл – 31'

В тот же день, в том же, 38-м туре АПЛ, российский легионер «Эвертона» Динияр Билялетдинов принёс мерсисайдской команде победу над «Портсмутом» — 1:0. Выйдя на замену на 66-й минуте, Динияр забил победный гол уже в компенсированное время.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
09 мая 2010, воскресенье. 19:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Портсмут
Портсмут
1:0 Билялетдинов – 90+4'

Ровно год назад форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола в матче Лиги Европы с «Валенсией» и принёс своему клубу путёвку в финал турнира.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2019, четверг. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Гамейро – 11'   1:1 Обамеянг – 17'   1:2 Ляказетт – 50'   2:2 Гамейро – 58'   2:3 Обамеянг – 69'   2:4 Обамеянг – 88'
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