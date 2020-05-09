«Тосно» выиграл Кубок России, а Анчелотти оформил чемпионство АПЛ с «Челси»— события 9 мая

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Ровно два года назад, 9 мая 2018 года, «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России. В решающем матче турнира команда обыграла курский «Авангард» со счётом 2:1.

В сезоне-2009/2010 «Челси» Карло Анчелотти разгромил «Уиган» и стал чемпионом Англии. Матч завершился со счётом 8:0, а один голов забил нынешний главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

В тот же день, в том же, 38-м туре АПЛ, российский легионер «Эвертона» Динияр Билялетдинов принёс мерсисайдской команде победу над «Портсмутом» — 1:0. Выйдя на замену на 66-й минуте, Динияр забил победный гол уже в компенсированное время.

Ровно год назад форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил три гола в матче Лиги Европы с «Валенсией» и принёс своему клубу путёвку в финал турнира.