Балотелли — Кьеллини: по крайней мере, я достаточно честен, чтобы говорить что-то в лицо

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли ответил на критику со стороны защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, заявившего, что бывший партнёр по сборной Италии — плохой человек, он не уважает коллектив.



«По крайней мере, я достаточно честен и смел, чтобы говорить что-то людям в лицо. У тебя было так много возможностей сделать это с 2013 года, чтобы поступить как настоящий мужчина, но ты этого не сделал. Кто знает, что ты скажешь однажды о нынешних товарищах по команде. Ты странный капитан. Если это значит быть чемпионом, то предпочитаю не быть им. И я никогда не проявлял неуважения к футболке сборной Италии», — написал Балотелли на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Марио Балотелли