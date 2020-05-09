«ПСЖ» обратится к «Интеру» с просьбой продлить аренду Икарди

Руководство парижского «ПСЖ» намерено продлить аренду аргентинского форварда Мауро Икарди. С таким предложением руководство парижского клуба в ближайшее время обратится к итальянскому «Интеру», утверждает L'Equipe.



Сообщалось, что форвард хочет вернуться в Италию по окончании сезона — в его услугах не первый год заинтересован «Ювентус». «Пари Сен-Жермен» в свою очередь ранее был готов выкупить контракт футболиста за € 70 млн. Теперь же французский гранд решится на полноценный трансфер Икарди лишь в том случае, если «Интер» снизит ценник до € 50 млн.



Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), стал автором 12 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с миланским клубом действует до лета 2022 года.