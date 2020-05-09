Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Галатасарая» и «Интера» Фелипе Мело, выступающий за «Палмейрас», ответил на критику со стороны защитника туринского клуба Джорджо Кьеллини.



«Хотелось бы знать, на какие эпизоды он ссылается. Когда я был в Турине, у меня никогда не было недостатка в уважении к кому-либо — товарищам по команде, руководителям или „Ювентусу“ в целом. Сейчас, однако, не уважаю его. И больше никогда не буду его уважать.



Кьеллини говорит, что Балотелли заслужил пощёчину, а я худший из худших? Он всегда был трусом, готовым обмочиться. Кроме того, очень легко писать гадости о ком-то в книге. Возможно, „этот защитник“ всё ещё злится на меня, потому что, когда я перешёл в „Галатасарай“, мы дали пару пощёчин его „Ювентусу“ и выкинули туринцев из Лиги чемпионов.



Это похоже на Кьеллини. Он всегда ведёт себя так, будто он великий. Возможно, он вспомнил, как сборная Бразилии обыграла Италию со счётом 3:0 на Кубке конфедераций в 2009 году, который в итоге мы и выиграли. Наверное, ему всё ещё обидно, потому что он ничего не выиграл на международном уровне с Италией», — приводит слова Мело La Gazzetta dello Sport.

Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших