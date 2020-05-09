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Каннаваро: Месси — топ-футболист, но Марадона — это другой мир

Каннаваро: Месси — топ-футболист, но Марадона — это другой мир
Футбол / Испания 0

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о форварде каталонской «Барселоны» Лионеле Месси и легендарном нападающем национальной команды Аргентины Диего Марадоне.

«Очень уважаю Месси. Для нового поколения он один из лучших. Марадона был другим, потому что футбол был другим. Его постоянно пинали, но он контролировал ситуацию. Диего был жёстким игроком.

Лионель — топ-футболист, но Марадона — это другой мир. Никогда не сравнивал его с другими. Не видел игру Пеле, но следил за Диего. За семь лет посмотрел каждый матч. Он не один из лучших, он лучший», — цитирует Каннаваро Sky Sports.

Фабио — уроженец Неаполя и воспитанник местного «Наполи». За молодёжную команду клуба выступал, когда в основе играл Марадона.

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