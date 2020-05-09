Стивен Джеррард занял второе место в рейтинге игроков без трофея АПЛ
Британский телеканал Sky Sports составил рейтинг лучших игроков, которые не выигрывали чемпионат Англии.
Первое место занял бывший защитник «Вест Хэма» и сборной Англии Бобби Мур. Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оказался на втором месте, третьим стал бывший хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Пол Гаскойн.
Топ-10 игроков
- Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»)
- Стивен Джеррард («Ливерпуль»)
- Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»)
- Джефф Хёрст («Вест Хэм», «Сток Сити»)
- Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»)
- Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»)
- Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»)
- Джейме Каррагер («Ливерпуль»)
- Джанфранко Дзола («Челси»)
- Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»)
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил сборную победителей ЛЧ и не включил туда Криштиану Роналду.
Каррагер составил сборную победителей ЛЧ по необычным правилам и не включил туда Роналду
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