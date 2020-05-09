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Стивен Джеррард занял второе место в рейтинге игроков без трофея АПЛ

Стивен Джеррард занял второе место в рейтинге игроков без трофея АПЛ
Футбол / Англия 0

Британский телеканал Sky Sports составил рейтинг лучших игроков, которые не выигрывали чемпионат Англии.

Первое место занял бывший защитник «Вест Хэма» и сборной Англии Бобби Мур. Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оказался на втором месте, третьим стал бывший хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Пол Гаскойн.

Топ-10 игроков

  1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»)
  2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»)
  3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»)
  4. Джефф Хёрст («Вест Хэм», «Сток Сити»)
  5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»)
  6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»)
  7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»)
  8. Джейме Каррагер («Ливерпуль»)
  9. Джанфранко Дзола («Челси»)
  10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»)

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил сборную победителей ЛЧ и не включил туда Криштиану Роналду.

Каррагер составил сборную победителей ЛЧ по необычным правилам и не включил туда Роналду
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