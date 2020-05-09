Выздоровевший после коронавируса Дибала начал тренировки на базе «Ювентуса»
Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала начал тренироваться индивидуально на базе клуба, сообщает Tuttosport.
Дибала вернулся к тренировкам на следующий день после того, как его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
6 мая Дибала сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. Ранее Ориана Сабатини, девушка Дибалы, опровергла информацию, что тест футболиста на коронавирус вновь показал положительный результат. В марте Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.
В этом сезоне Дибала провел 24 матча в Серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
Пауло Дибала объявил об окончательном выздоровлении от коронавируса
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