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Выздоровевший после коронавируса Дибала начал тренировки на базе «Ювентуса»

Выздоровевший после коронавируса Дибала начал тренировки на базе «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала начал тренироваться индивидуально на базе клуба, сообщает Tuttosport.

Дибала вернулся к тренировкам на следующий день после того, как его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

6 мая Дибала сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. Ранее Ориана Сабатини, девушка Дибалы, опровергла информацию, что тест футболиста на коронавирус вновь показал положительный результат. В марте Дибала объявил, что он и его девушка заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.

В этом сезоне Дибала провел 24 матча в Серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

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