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«Подельники». Роберт Левандовски и его дочь сфотографировались в своих Bentley

«Подельники». Роберт Левандовски и его дочь сфотографировались в своих Bentley
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с маленькой дочкой — Кларой.

На фото Левандовски и его дочь сидят в Bentley: футболист — в настоящей, девочка — в игрушечной.

«Подельники», — подписал публикацию Роберт.

Фото можно посмотреть на странице Роберта Левандовского в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 голов в 23 матчах немецкой Бундеслиги. 31-летний поляк возглавляет гонку бомбардиров турнира. Второе место занимает форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер (21), третье — вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (14).

Напомним, ранее на этой неделе Левандовски сообщил, что во второй раз стал отцом.

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