Самуэль Юмтити получил травму ноги

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити получил травму. У 26-летнего француза диагностировали повреждение правой голени, сообщает пресс-служба сине-гранатовых на странице клуба в «Твиттере».

Серьёзность травмы и сроки восстановления пока не известны. В нынешнем сезоне Юмтити пропустил полтора месяца из-за проблем с коленом.

Самуэль выступает за «Барселону» с 2016 года. До перехода в каталонский клуб защитник играл в «Лионе». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы расстаться с Юмтити, чья трансферная стоимость оценивается в € 32 млн. Футболиста могут включить в сделку по приобретению форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.