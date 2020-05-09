Самуэль Юмтити получил травму ноги
Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити получил травму. У 26-летнего француза диагностировали повреждение правой голени, сообщает пресс-служба сине-гранатовых на странице клуба в «Твиттере».
Серьёзность травмы и сроки восстановления пока не известны. В нынешнем сезоне Юмтити пропустил полтора месяца из-за проблем с коленом.
Самуэль выступает за «Барселону» с 2016 года. До перехода в каталонский клуб защитник играл в «Лионе». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы расстаться с Юмтити, чья трансферная стоимость оценивается в € 32 млн. Футболиста могут включить в сделку по приобретению форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.
Форвард «Реала» Йович получил перелом стопы во время домашней тренировки
Читайте также
- 9 мая 2020
-
19:37
-
19:25
-
19:14
-
19:08
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:55
-
17:53
-
17:37
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:52
-
16:46
-
16:35
-
16:34
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:29
-
14:54
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:42
-
13:26
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:26
-
12:25
Партнерский контент