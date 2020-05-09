Дмитрий Тарасов поиграл в футбол с собакой

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в «сториз» своего «Инстаграма» опубликовал видео, как играет с собакой на заднем дворе.

Футболист почеканил мяч и несколько раз обвёл пса, однако тот в итоге отобрал у хозяина мяч и унёс его в зубах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Тарасов снял видео, в котором рассказал об операции. Футболист показал винт, который извлекли из его ноги.

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.