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Дмитрий Тарасов поиграл в футбол с собакой

Дмитрий Тарасов поиграл в футбол с собакой
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в «сториз» своего «Инстаграма» опубликовал видео, как играет с собакой на заднем дворе.

Футболист почеканил мяч и несколько раз обвёл пса, однако тот в итоге отобрал у хозяина мяч и унёс его в зубах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Тарасов снял видео, в котором рассказал об операции. Футболист показал винт, который извлекли из его ноги.

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

«Вот это было в ноге у меня, офигеть». Тарасов снял видео в клинике после операции
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