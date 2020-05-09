Жена Александра Кокорина: больше всего нравится жить в Москве
Дарья Кокорина, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, призналась, что больше всего ей нравится жить в Москве.
«Где тебе больше нравится жить — Москва, Питер, Сочи…» — спросил у Дарьи один из пользователей «Инстаграма».
«Москва», — ответила Кокорина.
Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Нападающий по-прежнему принадлежит «Зениту», но его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года. Александр говорил, что не против остаться в стане сине-бело-голубых, при этом у него есть предложения из Италии.
В нынешнем сезоне Кокорин забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.
Ранее Александр продемонстрировал трюки с футбольным мячом и баскетбольным кольцом.
Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом
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