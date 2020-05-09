Радимов: не понимаю тех, кто стал приписывать победу кому угодно, только не нашей стране

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отношение к победе в Великой Отечественной войне и рассказал о бабушке-блокаднице.
«Часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили, бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом, побежала вперёд и… Гуляли всю ночь!
Для меня каждый участник Великой Отечественной — Герой. Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило памяти и благодарности. Потому что, пока помним, мы люди", — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».
Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
- 9 мая 2020
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