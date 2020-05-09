Болельщики признали Дидье Дрогба лучшим форвардом Лиги 1 за последние 20 лет

Французская Лига 1 провела опрос среди футбольных фанатов с целью выяснить, кто был лучшим форвардом турнира за последние 20 лет. Победителем стал Дидье Дрогба, выступавший за «Марсель» и «Генгам».

В финале голосования Дрогба превзошёл нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича (во Франции играл за «Пари Сен-Жермен»). На пути к решающей схватке ивуариец одержал победы над Фернандо Морьентесом («Марсель», «Монако»), Александром Фраем («Ренн»), Каримом Бензема («Лион») и Педру Паулетой («Пари Сен-Жермен», «Бордо»).

Фото можно посмотреть на странице Лиги 1 в «Твиттере».

Дрогба выступал во Франции с 1998 по 2004 год. Большую часть карьеры форвард провёл в лондонском «Челси» (2004–2012, 2014–2015). Ивуариец защищал цвета «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарая», «Монреаль Импэкт» и «Финикс Райзинг».