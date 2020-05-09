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Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч». Среди них — Рауль и Роберто Карлос

Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч». Среди них — Рауль и Роберто Карлос
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо в прямом эфире «Инстаграма» с Алессандро Дель Пьеро назвал игроков, которые заслуживали «Золотой мяч», но им не дали награду.

«Есть четыре игрока, которые не выиграли «Золотой мяч», но должны были: Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Добавил бы в список Роберто Карлоса, он дважды был вторым после меня», – приводит слова Роналдо Football Italia.

«Золотой мяч» — награда, присуждаемая лучшему футболисту года в Европе. Вручается французским журналом France Football. Роналдо получил приз в 1997 и 2002 годах. После 2007 года, когда победителем стал полузащитник «Милана» Кака, «Золотой мяч» выигрывали только Лионель Месси и Криштиану Роналду, за исключением 2018 года, когда награду вручили Луке Модричу.

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