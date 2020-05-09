Президент «Лиона»: нас и «ПСЖ» уничтожат в ЛЧ, если чемпионат Франции не возобновится

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.
«Встреча с «Ювентусом» запланирована на 7 августа. Матч пройдёт в Турине при пустых трибунах. Если наши иски к Профессиональной футбольной лиге Франции не принесут результата, «Лион» и «Пари Сен-Жермен» будут уничтожены командами, которые будут играть», — приводит слова Оляса RTL Football на своей странице в «Твиттере».
Из-за распоряжения властей сезон-2019/2020 во Франции был завершён досрочно. «Лион» надеется через суд добиться возобновления нынешнего розыгрыша Лиги 1.
В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» на своём стадионе обыграл «Ювентус» со счётом 1:0. «ПСЖ» до паузы успел выйти в четвертьфинал, взяв верх над дортмундской «Боруссией» (1:2, 2:0).
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