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Турецкий футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Турецкий футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Футбол / Прочие турниры 0

Футболист турецкого клуба «Бурса Йылдырымспор» Джевхер Токташ признался в убийстве собственного сына, сообщает Daily Sabah.

23 апреля пятилетний Касым Токташ оказался в больнице города Бурса с подозрением на коронавирус. Футболист навестил сына в больнице, после чего тот скончался. Врачи решили, что ребёнок умер от осложнений из-за коронавируса.

Спустя 11 дней после смерти Касыма 32-летний футболист признался полицейским, что сам задушил сына в больнице. «Я прижимал подушку к голове сына в течение 15 минут. Он пытался вырваться, но я продолжал держать подушку, пока он не умер», — рассказал Джевхер. Футболист объяснил, что убил сына, потому что у него случился нервный срыв. По словам спортсмена, он никогда не любил Касыма.

У Токташа есть жена и ещё один ребёнок. Сейчас футболист ждёт суда.

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