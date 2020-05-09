Турецкий футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Футболист турецкого клуба «Бурса Йылдырымспор» Джевхер Токташ признался в убийстве собственного сына, сообщает Daily Sabah.
23 апреля пятилетний Касым Токташ оказался в больнице города Бурса с подозрением на коронавирус. Футболист навестил сына в больнице, после чего тот скончался. Врачи решили, что ребёнок умер от осложнений из-за коронавируса.
Спустя 11 дней после смерти Касыма 32-летний футболист признался полицейским, что сам задушил сына в больнице. «Я прижимал подушку к голове сына в течение 15 минут. Он пытался вырваться, но я продолжал держать подушку, пока он не умер», — рассказал Джевхер. Футболист объяснил, что убил сына, потому что у него случился нервный срыв. По словам спортсмена, он никогда не любил Касыма.
У Токташа есть жена и ещё один ребёнок. Сейчас футболист ждёт суда.
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