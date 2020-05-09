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Килиан Мбаппе под гимн Лиги чемпионов поцеловал стакан с тирамису

Килиан Мбаппе под гимн Лиги чемпионов поцеловал стакан с тирамису
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дома спародировал награждение после победы в Лиге чемпионов.

Французский форвард на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором под музыку гимна Лиги чемпионов достал из холодильника стакан с тирамису. Мбаппе поцеловал десерт, словно это был чемпионский кубок. «Время тирамису», — подписал видео нападающий.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В этом сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» преодолел стадию 1/8 финала. Парижане по сумме двух матчей прошли дортмундскую «Боруссию». Турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.

В связи с распоряжением французских властей сезон-2019/2020 Лиги 1 был завершён досрочно. Чемпионом турнира стал «Пари Сен-Жермен», занимавший на момент паузы первое место в таблице. Килиан, забивший 18 голов, получил награду как лучший бомбардир чемпионата Франции.

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