Ещё один немецкий клуб ушёл на карантин в результате тестирования на коронавирус

В дрезденском «Динамо» выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь вся команда будет вынуждена провести две недели на карантине. У футболистов с положительными результатами тестирования на COVID-19 нет симптомов заражения, сообщает пресс-служба клуба.
«Динамо» выступает во второй немецкой Бундеслиге, нынешний розыгрыш которой планируют возобновить в середине этого месяца. На 17 мая у команды из Дрездена была запланирована выездная встреча 26-го тура с «Ганновером-96», но теперь она не состоится.
Напомним, ранее на двухнедельный карантин ушёл другой клуб второго дивизиона Германии — «Эрцгебирге».
Эрцгебирге, набрав 34 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, «Динамо» (24) — последнее, восемнадцатое.
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