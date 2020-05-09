Виктор Гончаренко: уже хочется что-то делать. Сложно находиться в такой длительной паузе

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как себя чувствует на карантине.

«Ты не понимаешь, что будет дальше и как тебе всё это аукнется. Все эти дистанционные тренировки, которые у нас есть, — это велосипед, всевозможные упражнения в тренажёрном зале, но нет тактики, нет группы. Занимаемся только физподготовкой. Мы не знаем, каким образом организм на это отреагирует, но в любом случае понятно, что все в одинаковых условиях.

Это непонятное томительное, долгое ожидание. Уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать, потому что очень сложно находиться в такой длительной паузе. И на самом деле это не отпуск, потому что мы понимаем: это что-то такое, что позволяет тебе быть дома, но в тоже время полноценным отпуском это назвать нельзя, так как в голове что-то совсем другое происходит и не даёт тебе понять, что это всё-таки отпуск. Хотя в какой-то мере это можно назвать отпуском, но считаю, что персонально для тренера, футболиста эта пауза чересчур. Но мы здесь ничего сделать не можем», — сказал Гончаренко в подкасте Sports.ru.