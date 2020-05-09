Виктор Гончаренко: уже хочется что-то делать. Сложно находиться в такой длительной паузе

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как себя чувствует на карантине.
«Ты не понимаешь, что будет дальше и как тебе всё это аукнется. Все эти дистанционные тренировки, которые у нас есть, — это велосипед, всевозможные упражнения в тренажёрном зале, но нет тактики, нет группы. Занимаемся только физподготовкой. Мы не знаем, каким образом организм на это отреагирует, но в любом случае понятно, что все в одинаковых условиях.
Это непонятное томительное, долгое ожидание. Уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать, потому что очень сложно находиться в такой длительной паузе. И на самом деле это не отпуск, потому что мы понимаем: это что-то такое, что позволяет тебе быть дома, но в тоже время полноценным отпуском это назвать нельзя, так как в голове что-то совсем другое происходит и не даёт тебе понять, что это всё-таки отпуск. Хотя в какой-то мере это можно назвать отпуском, но считаю, что персонально для тренера, футболиста эта пауза чересчур. Но мы здесь ничего сделать не можем», — сказал Гончаренко в подкасте Sports.ru.
- 10 мая 2020
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 9 мая 2020
-
23:42
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:31
-
22:10
-
22:03
-
21:39
-
21:31
-
21:12
-
21:05
-
20:46
-
20:26
-
20:12
-
19:52
-
19:37
-
19:25
-
19:14
-
19:08
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:55
-
17:53
-
17:37
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:52