Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Илья Геркус — Белому дому: нацистов победили русские

Илья Геркус — Белому дому: нацистов победили русские
Футбол 0

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на публикацию Белого дома США в «Твиттере» о Второй мировой войне.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.

В комментариях к этому посту Геркус написал: «Это сделали русские. Вместе с союзниками».

Видео можно посмотреть на странице Белого дома в «Твиттере».

Президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на сайте Белого дома, написал, что победу во Второй мировой войне одержали союзные державы. Он подчеркнул, что во время войны погибло много евреев, поляков, граждан Советского Союза и американцев.

Катя Гордон раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию. Игрок ответил в комментариях
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020