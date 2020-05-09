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Гончаренко: «Локомотив» знает, как дожать соперника. В ЦСКА нужных для этого игроков нет

Гончаренко: «Локомотив» знает, как дожать соперника. В ЦСКА нужных для этого игроков нет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что команде не хватает опытных футболистов.

«У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берём из молодёжки. Я очень доволен всеми футболистами. Но у нас есть проблема. Она в том, как когда-то сказал Венгер: «Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок». Это то, что сейчас происходит в «Локомотиве»: Баринов и Крыховяк, есть Миранчуки и Фарфан, либо Эдер. Сочетание молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника.

Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит всё это в нужное русло, чтобы дожать соперника. Таким ЦСКА был на протяжении десяти лет», — сказал Гончаренко в подкасте Sports.ru.

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