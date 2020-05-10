Криштиану Роналду показал 7 любимых упражнений

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал семь своих любимых упражнений для поддержания формы.

Видео с мастер-классом португальца появилось на странице сети фитнес-клубов Crunch в «Фейсбуке».

Ранее Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с очередной тренировки. Португальский футболист позанимался в тренажёрном зале, выполнив упражнение с гантелями.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (во всех — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (7 — с пенальти) и 3 результативных передач.