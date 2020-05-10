Влашич: когда вернётся РПЛ, из-за самоизоляции у игроков ЦСКА будут проблемы с физикой

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, вернувшийся в хорватский Сплит, прокомментировал влияние режима самоизоляции на игроков московской команды.

«У моих товарищей по команде, которые находятся в Москве, большие проблемы, потому что режим самоизоляции очень строгий. Для тех, кто его нарушает, предусмотрены большие штрафы. Ребята справляются, как умеют, но это непросто. Будут проблемы с физикой, когда возобновится чемпионат.

Кристиан Бистрович, как и я, вернулся в Хорватию, и тоже усердно работает над собой. У него дома есть тренажерный зал и большой сад", — цитируют Влашича Sportske Novosti.

Влашич также поделился мнением о сокращении зарплат игрокам из-за паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.