Влашич: когда вернётся РПЛ, из-за самоизоляции у игроков ЦСКА будут проблемы с физикой
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, вернувшийся в хорватский Сплит, прокомментировал влияние режима самоизоляции на игроков московской команды.
«У моих товарищей по команде, которые находятся в Москве, большие проблемы, потому что режим самоизоляции очень строгий. Для тех, кто его нарушает, предусмотрены большие штрафы. Ребята справляются, как умеют, но это непросто. Будут проблемы с физикой, когда возобновится чемпионат.
Кристиан Бистрович, как и я, вернулся в Хорватию, и тоже усердно работает над собой. У него дома есть тренажерный зал и большой сад", — цитируют Влашича Sportske Novosti.
Влашич также поделился мнением о сокращении зарплат игрокам из-за паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
Никола Влашич — о сокращении зарплат: мы все должны нести бремя этой чрезвычайной ситуации
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