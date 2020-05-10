Футболист «Гранады» заразился коронавирусом

Полузащитник «Гранады» Янхель Эррера заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает Marca.

По данным источника, у футболиста болезнь протекает бессимптомно. При этом, несколько дней ему придётся провести в изоляции. В ближайшее время Эррера будет проходить медицинские осмотры, чтобы выяснить его состояние здоровья и определить, когда он сможет вернуться на тренировку с остальными товарищами по команде.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 276 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.