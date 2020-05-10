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Девушка Роналду выставила на аукцион футболку Криштиану для помощи испанским больницам

Девушка Роналду выставила на аукцион футболку Криштиану для помощи испанским больницам
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выставила футболку игрока на аукцион. Вырученные средства пойдут для помощи испанским больницам в борьбе с коронавирусом.

«Сейчас мы переживаем ужасное время, когда больницы, медсёстры, врачи, весь медицинский персонал и пациенты с коронавирусом нуждаются в нашей помощи. Испания сильно страдает из-за пандемии коронавируса, и поэтому я хочу помочь.

Я готова выставить на продажу милую одежду, а также уникальный и очень особенный предмет — футболку Ювентуса, которая подписана Криштиану Роналду. Общая сумма моей продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19.», — написала Родригес в «Инстаграме».

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