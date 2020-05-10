Девушка Роналду выставила на аукцион футболку Криштиану для помощи испанским больницам
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выставила футболку игрока на аукцион. Вырученные средства пойдут для помощи испанским больницам в борьбе с коронавирусом.
«Сейчас мы переживаем ужасное время, когда больницы, медсёстры, врачи, весь медицинский персонал и пациенты с коронавирусом нуждаются в нашей помощи. Испания сильно страдает из-за пандемии коронавируса, и поэтому я хочу помочь.
Я готова выставить на продажу милую одежду, а также уникальный и очень особенный предмет — футболку Ювентуса, которая подписана Криштиану Роналду. Общая сумма моей продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19.», — написала Родригес в «Инстаграме».
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