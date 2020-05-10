Лионель Месси показал мастерское владение мячом на тренировке. Видео

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал отличный контроль мяча во время тренировки каталонского клуба.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, и клуб возобновил тренировки на базе 8 мая.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский «Реал» отстаёт от сине-гранатовых на 2 очка.
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