Лионель Месси показал мастерское владение мячом на тренировке. Видео

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал отличный контроль мяча во время тренировки каталонского клуба.

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Ранее тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, и клуб возобновил тренировки на базе 8 мая.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский «Реал» отстаёт от сине-гранатовых на 2 очка.