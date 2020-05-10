Футболистка сборной США Алекс Морган впервые стала мамой

Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган впервые стала мамой. У 30-летней американской нападающей родилась дочь, которую назвали Чарли Елена.
«В 11:30 утра 7 мая весящая 8 фунтов Чарли Елена Карраско появилась на свет. Она заставила нас ждать дольше, чем планировалось, но я должна была знать, что она сделает это по-своему и только по-своему. Моя полнолунная малышка», — написала Морган в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Алекс Морган в «Инстаграме».
Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство в составе американской команды она выигрывала в 2015 и 2019 годах. За сборную США сыграла 169 матчей и забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» — победительница Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Выступала за американские «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Портланд Торнс».
Ранее Морган показала, как тренируется на девятом месяце беременности.
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