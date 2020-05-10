Сеск Фабрегас: сезон Лиги 1 был завершён слишком рано

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал досрочное завершение чемпионата Франции.

«Это было серьёзным решением, и я понимаю, почему руководство лиги приняло его. Но, может быть, оно было принято слишком рано, учитывая сколько лиг по-прежнему пытаются продолжить сезон.



Понимаю, что за этим стоит. Лучше обезопасить себя во всех отношениях, потому что самое главное – это здоровье и безопасность. Поддерживаю это на 100 процентов.



Но, возможно, мы могли бы рассмотреть вариант с индивидуальными тренировками. Во время них ты не рискуешь заразиться: никого не трогаешь, ни к кому не подходишь близко.



Конечно, понимаю, что кому-то приходится принимать решения, и это очень сложно. Мы просто делаем то, что нам говорят. Сложный период в нашей жизни, но нужно просто подождать, и в будущем всё будет хорошо», — приводит слова Фабрегаса beIN Sports.

Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.