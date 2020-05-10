Златан Ибрагимович вернётся в Италию 11 мая. Ему предстоит двухнедельный карантин

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернётся в Италию завтра, 11 мая, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, Ибрагимович улетел в Швецию, где тренировался с «Хаммарбю». После возвращения в Италию шведский форвард должен будет пройти двухнедельный карантин, после чего сможет приступить к тренировкам с «Миланом».

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе итальянская Серия А. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.

В сезоне-2019/2020 за «Милан» Ибрагимович принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.