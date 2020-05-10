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«Рома» ведёт переговоры по трансферу Мойзе Кина

«Рома» ведёт переговоры по трансферу Мойзе Кина
Футбол / Италия 0

Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".

По данным источника, римский клуб ведёт переговоры с агентом игрока — Мино Райолой. Сообщается, что форвард хочет вернуться Италию.

Кин — воспитанник «Ювентуса». Нападающий перешёл из туринского клуба в английский «Эвертон» летом 2019 года. Трансфер обошёлся «ирискам» в € 27,5 млн.

В нынешнем сезоне Кин провёл в английской Премьер-лиге 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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