«Рома» ведёт переговоры по трансферу Мойзе Кина

Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".

По данным источника, римский клуб ведёт переговоры с агентом игрока — Мино Райолой. Сообщается, что форвард хочет вернуться Италию.

Кин — воспитанник «Ювентуса». Нападающий перешёл из туринского клуба в английский «Эвертон» летом 2019 года. Трансфер обошёлся «ирискам» в € 27,5 млн.

В нынешнем сезоне Кин провёл в английской Премьер-лиге 23 матча, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.