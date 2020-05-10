Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом
Три футболиста основной команды «Бетиса» заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Football Espana со ссылкой на El Laguero.
По информации источника, испанский клуб подтвердил эту информацию сегодня, 10 мая, а также назовёт имена заразившихся футболистов.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Ранее сообщалось о пяти случаях заражения инфекцией в испанском футболе. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.
Футболист «Гранады» заразился коронавирусом
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