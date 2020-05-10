Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом

Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом
Футбол / Испания 0

Три футболиста основной команды «Бетиса» заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Football Espana со ссылкой на El Laguero.

По информации источника, испанский клуб подтвердил эту информацию сегодня, 10 мая, а также назовёт имена заразившихся футболистов.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Ранее сообщалось о пяти случаях заражения инфекцией в испанском футболе. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.

Футболист «Гранады» заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020