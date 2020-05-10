Руслан Нигматуллин — от 16 до 45 лет за 9 секунд. Видео

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в «Твиттере» показал, как выглядел в молодости.
«Я в 16, 20, 21, 27 и 45 лет за девять секунд», — написал Нигматуллин.
Посмотреть видео можно в "твиттере" Руслана Нигматуллина.
Руслан Нигматуллин — трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, вратарь года в сезоне-2000 и 2001. Помимо «Локомотива» Нигматуллин защищал цвета московских «Спартака» и ЦСКА. В сборную России вратарь вызывался с 2000 по 2004 год и провёл на поле 24 матча. Нигматуллин завершил профессиональную карьеру в ноябре 2009 года.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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