Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не разрешится ситуация с Мертенсом

«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не разрешится ситуация с Мертенсом
Футбол / РПЛ 0

«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, пока не разрешится ситуация с бельгийским форвардом Дрисом Мертенсом, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены Мертенсу. Ранее сообщалось, что бельгиец, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании контракта, который действителен до 30 июня 2020 года. В услугах Мертенса заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также миланский «Интер».

Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 мячей (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

«Наполи» может ради покупки Азмуна продать одного из самых дорогих игроков в своей истории
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020