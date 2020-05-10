«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не разрешится ситуация с Мертенсом

«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, пока не разрешится ситуация с бельгийским форвардом Дрисом Мертенсом, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены Мертенсу. Ранее сообщалось, что бельгиец, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании контракта, который действителен до 30 июня 2020 года. В услугах Мертенса заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также миланский «Интер».

Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 мячей (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.