«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не разрешится ситуация с Мертенсом

«Наполи» не начнёт переговоры о трансфере нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, пока не разрешится ситуация с бельгийским форвардом Дрисом Мертенсом, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, неаполитанский клуб рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены Мертенсу. Ранее сообщалось, что бельгиец, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании контракта, который действителен до 30 июня 2020 года. В услугах Мертенса заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонские «Арсенал» и «Челси», «Ливерпуль», а также миланский «Интер».
Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 мячей (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.
- 10 мая 2020
-
12:20
-
12:18
-
12:07
-
12:01
-
11:45
-
11:33
-
11:32
-
11:15
-
11:13
-
10:50
-
10:50
-
10:41
-
10:29
-
09:52
-
09:41
-
09:31
-
09:19
-
09:17
-
06:55
-
05:56
-
04:25
-
03:40
-
02:22
-
01:00
-
00:53
-
00:37
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 9 мая 2020
-
23:42
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:45