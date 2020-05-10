Кассано: точно знаю, что Икарди не останется в «Интере»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди однозначно покинет миланский клуб.

«Точно знаю, что Икарди не останется в «Интере». Он больше не наденет их футболку, даже если вернётся туда из аренды в «Пари Сен-Жермен».



Думаю, «Интер» получит свои € 70 млн от «ПСЖ». За такого игрока, как он, по-прежнему можно заплатить подобную сумму. Не знаю, кто ещё сможет позволить такой трансфер после пандемии коронавируса.



Он точно больше не сыграет за «Интер», — приводит слова Кассано Football Italia.

Икарди выступает за «ПСЖ» на правах аренды с лета 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 20 матчах Лиги 1, стал автором 12 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Интером» действителен до лета 2022 года.