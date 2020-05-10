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Экс-тренер «ПСЖ» призвал игроков объявить забастовку, если Лига 1 не будет расширена

Экс-тренер «ПСЖ» призвал игроков объявить забастовку, если Лига 1 не будет расширена
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Тулузы» Антуан Комбуаре призвал игроков и наставников объявить забастовку, если Лига 1 не будет расширена до 22 команд в следующем сезоне.

«Игроки и тренеры должны нанести удар в начале следующего сезона, если лига не будет расширена. Будут увольнения. Даже на любительском уровне это будет тяжело перенести. То, что игроки вынуждены завершать карьеру таким образом, ужасно несправедливо, а я всегда ненавидел несправедливость. Мы должны объединиться в борьбе с ужасными последствиями кризиса», — приводит слова Комбуаре L'Equipe.

Напомним, 30 апреля из-за пандемии коронавируса Лига 1 приняла решение о досрочном завершении чемпионата Франции. «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

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