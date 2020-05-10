В понедельник на YouTube-канале «Чемпионата» пройдёт бесплатная стрим-игра о футболе

«Чемпионат» и «Квиз, плиз!» подготовили для всех любителей футбола абсолютно бесплатную интеллектуально-развлекательную игру в режиме онлайн. Она пройдёт на YouTube-канале «Чемпионата» 11 мая с 20:00 мск. Регистрации на игру не требуется. В назначенное время просто заходите на наш канал и приготовьтесь отвечать на вопросы о любимой игре.



Вас ждут 5 раундов по 6 вопросов. В игре важно проявить не только знания, но и логическое мышление. Целый раунд специально для участников игры подготовят звёзды футбола. Собирайте команду или играйте индивидуально, предварительно забронировав дату в календаре.