Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В понедельник на YouTube-канале «Чемпионата» пройдёт бесплатная стрим-игра о футболе

В понедельник на YouTube-канале «Чемпионата» пройдёт бесплатная стрим-игра о футболе
Футбол 0

«Чемпионат» и «Квиз, плиз!» подготовили для всех любителей футбола абсолютно бесплатную интеллектуально-развлекательную игру в режиме онлайн. Она пройдёт на YouTube-канале «Чемпионата» 11 мая с 20:00 мск. Регистрации на игру не требуется. В назначенное время просто заходите на наш канал и приготовьтесь отвечать на вопросы о любимой игре.

Вас ждут 5 раундов по 6 вопросов. В игре важно проявить не только знания, но и логическое мышление. Целый раунд специально для участников игры подготовят звёзды футбола. Собирайте команду или играйте индивидуально, предварительно забронировав дату в календаре.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020