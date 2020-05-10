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«Урал» интересуется экс-хавбеком «Зенита» Исаевым

«Урал» интересуется экс-хавбеком «Зенита» Исаевым
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Урал» интересуется 24-летним российским полузащитником Алексеем Исаевым, который выступает за азербайджанский клуб «Сумгайыт».

Исаев является воспитанником красноярского «Енисея». Летом 2016 года полузащитник подписал трёхлетнее соглашение с петербургским «Зенитом». В составе «Зенита-2» Исаев провёл 24 матча, после чего летом 2017 года вернулся в красноярский клуб на правах аренды. Летом 2018 года Исаев перешёл в «Сумгайыт». В декабре того же года футболист получил паспорт гражданина Азербайджана.

В сезоне-2019/2020 Исаев принял участие в 11 матчах чемпионата Азербайджана, однако не сумел отметиться результативными действиями. Из-за пандемии коронавируса турнир приостановлен.

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