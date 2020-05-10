Виллаш-Боаш победил в голосовании L’Equipe за лучшего тренера Лиги 1

Бывший тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель», признан лучшим тренером чемпионата Франции по итогам голосования, которое проводило издание L’Equipe.

За Виллаш-Боаша было отдано 59 процентов голосов. Вторым стал наставник «Ренна» Жюльен Штефан, третьим — главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель, за которого проголосовали 10 процентов читателей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Лиги 1 был завершён досрочно. В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Чемпионом признан «ПСЖ», «Марсель» занял второе место и выступит в Лиге чемпионов.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.