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Юрген Клопп рассказал, кого из завершивших карьеру игроков «Ливерпуля» он бы подписал

Юрген Клопп рассказал, кого из завершивших карьеру игроков «Ливерпуля» он бы подписал
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кого из игроков «Ливерпуля», завершивших карьеру, он подписал бы.

«Это просто. Стивена Джеррарда. Но ему пришлось бы побороться!

Во время карантина встречал его шесть или семь раз. Выхожу гулять с собакой или на пробежку, когда он гуляет с семьёй.

Забавно, что за четыре года, проведённых в одном городе, ни разу его не встречал до этого.

Встретил Джеррарда, когда разговаривал по телефону с Жераром Улье. Это было так круто! Такие вещи могут произойти только во время карантина, поэтому что-то позитивное со мной всё же случается», — приводит слова Клоппа Daily Mail со ссылкой на трансляцию BT Sports.

Из-за пандемии коронавируса сезон английской Премьер-лиги был приостановлен. «Ливерпуль», в 29 матчах набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Стивен Джеррард занял второе место в рейтинге игроков без трофея АПЛ
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