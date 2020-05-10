В Италии сообщили, что некоторые клубы Серии А не платят зарплату футболистам с января

По крайней мере шесть клубов итальянской Серии А не выплачивают футболистам зарплату с января, сообщает La Repubblica.
По информации источника, стороны до сих пор не могут прийти к соглашению в вопросе сокращения зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Футболисты требуют от руководства гарантий, что средства, вырученные от сокращения зарплат, пойдут на помощь персоналу или полупрофессиональным женским командам. Некоторые клубы заморозили выплаты на время переговоров.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе итальянская Серия А. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.
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