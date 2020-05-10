Александр Спивак: после «Зенита» съездил в «Ростов», но быстро понял — не моё

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал, почему завершил карьеру. Спивак защищал цвета «Зенита» с 2000 по 2007 год.
«Фраза «я, наверное, умру в «Зените»? Да, было дело. Нас чествовали в СКК, болельщики стали интересоваться, действительно ли меня зовут в «Спартак». Отвечаю: «Да вы что, ребята?! У меня контракт ещё на два-три года, так что я умру в «Зените». Потом те слова немного перефразировали, но смысл остался прежним – молва навечно и прикрепила меня к «Зениту». Так, кстати, и получилось – карьеру завершил именно в Петербурге. Съездил, правда, в «Ростов», но быстро понял — не моё. Возраст, травмы, статус – всё это говорило в пользу завершения карьеры. Я домосед, привыкаю к одному месту, поэтому и решил закончить», — приводит слова Спивака «Петербургский дневник».
- 10 мая 2020
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