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Кассано: должно быть, у Кьеллини были веские причины говорить так о Балотелли и Мело

Кассано: должно быть, у Кьеллини были веские причины говорить так о Балотелли и Мело
Футбол / Италия 0

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал высказывания бывшего партнёра по национальной команде Джорджо Кьеллини о форварде «Брешии» Марио Балотелли и полузащитнике «Палмейраса» Фелипе Мело. Напомним, ранее Кьеллини негативно высказался о человеческих качествах Балотелли и Мело.

«Я не знаю Фелипе Мело, потому что не играл с ним, так что не могу судить, какой он человек. Марио — хороший парень, поэтому я не знаю, о чём говорил Кьеллини.

Могу заверить, что испытываю огромное уважение к Джорджо. Он очень умный человек, который понимает футбол. Когда ты играл против него, он был готов убить тебя, но вообще он отличный парень. Должно быть, у Кьеллини были веские причины так говорить. С Марио я знаком поверхностно, но с Кьеллини играл десять лет в сборной. Он хороший и вежливый человек», — приводит слова Кассано Goal.com.

Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших
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