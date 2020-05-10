Кассано: должно быть, у Кьеллини были веские причины говорить так о Балотелли и Мело

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал высказывания бывшего партнёра по национальной команде Джорджо Кьеллини о форварде «Брешии» Марио Балотелли и полузащитнике «Палмейраса» Фелипе Мело. Напомним, ранее Кьеллини негативно высказался о человеческих качествах Балотелли и Мело.



«Я не знаю Фелипе Мело, потому что не играл с ним, так что не могу судить, какой он человек. Марио — хороший парень, поэтому я не знаю, о чём говорил Кьеллини.



Могу заверить, что испытываю огромное уважение к Джорджо. Он очень умный человек, который понимает футбол. Когда ты играл против него, он был готов убить тебя, но вообще он отличный парень. Должно быть, у Кьеллини были веские причины так говорить. С Марио я знаком поверхностно, но с Кьеллини играл десять лет в сборной. Он хороший и вежливый человек», — приводит слова Кассано Goal.com.

Кьеллини: Балотелли — плохой человек, заслуживший пощёчину. Но Мело — худший из худших