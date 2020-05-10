«Интер» оценил Видаля в € 15 млн. «Барселона» не отпустит игрока менее чем за € 20 млн

Миланский «Интер» не может договориться с «Барселоной» о стоимости чилийского полузащитника Артуро Видаля, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Интер» оценивает Видаля в € 15 млн. В «Барселоне» считают, если стоимость форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса составляет € 111 млн, то Видаль не может быть оценён менее чем в € 20 млн. Сообщается, что стороны продолжают переговоры.

Артуро Видаль перешёл в «Барселону» в 2018 году. Ранее он выступал за немецкие «Байер» и «Баварию», а также туринский «Ювентус». В составе «Барселоны» Видаль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги чилиец провёл за каталонскую команду 22 матча и забил шесть мячей. Со сборной Чили Видаль дважды выигрывал Кубок Америки.