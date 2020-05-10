У третьего футболиста «Брайтона» зафиксирован коронавирус

Исполнительный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе.



«Это проблема. К сожалению, вчера получили положительный результат теста на коронавирус у третьего игрока. Хотим убедиться, что делаем всё возможное, чтобы защитить игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также минимизировать риск заражения, насколько это возможно», — приводит слова Барбера Sky Sports.



Это третий случай заражения коронавирусной инфекцией в команде. Не сообщается, кто именно из футболистов заразился коронавирусом.



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.

Ещё один немецкий клуб ушёл на карантин в результате тестирования на коронавирус