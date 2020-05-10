У третьего футболиста «Брайтона» зафиксирован коронавирус

Исполнительный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе.
«Это проблема. К сожалению, вчера получили положительный результат теста на коронавирус у третьего игрока. Хотим убедиться, что делаем всё возможное, чтобы защитить игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также минимизировать риск заражения, насколько это возможно», — приводит слова Барбера Sky Sports.
Это третий случай заражения коронавирусной инфекцией в команде. Не сообщается, кто именно из футболистов заразился коронавирусом.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.
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